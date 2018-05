Verso la A - Palermo, la cura Stellone funziona

© foto di Nino Terruso/TuttoPalermo.net

La cura Stellone ha portato i frutti sperati. Con il nuovo tecnico in panchina, il Palermo ha conquistato quattro punti frutto del pareggio con il Bari e della vittoria in trasferta sul campo della Ternana. Adesso i rosanero sono al terzo posto, staccati di appena un punto dal Frosinone: il calendario sorride alla squadra di Zamparini, che prima affronterà il Cesena al 'Barbera', poi la sfida contro la già salva Salernitana. L'esonero di Tedino sembrava un azzardo a poche giornate dalla fine, ma almeno per il momento Zamparini ha avuto ragione. Stellone ha portato grinta e voglia di far bene e se non fosse stato per quel gol nel recupero di Nenè contro il Bari, la stagione dei rosanero avrebbe potuto prendere una piega diversa.

Il calendario del Palermo per le ultime due gare:

Palermo-Cesena

Salernitana-Palermo