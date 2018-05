Verso la A - Venezia, cinquina da urlo per sognare l'impresa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'incredibile striscia positiva del Venezia, reduce da cinque vittorie di fila, ha portato la squadra di Inzaghi a soli due punti dal secondo posto, valido per la promozione diretta in serie A, attualmente occupato dal Frosinone. L'obiettivo dei ragazzi di Inzaghi è vincere anche le prossime due sfide, contro Cremonese e Pescara (avversarie tutt'altro che irresistibili) e sperare in qualche passo falso di Frosinone, Palermo e Parma. Obiettivo molto complicato, visto che non dipende solo dai lagunari: il sogno è ripetere quanto fatto da SPAL e Benevento, il doppio salto dalla C alla A nel giro di due anni.

Il calendario del Venezia per le ultime due giornate:

Cremonese-Venezia

Cesena-Cremonese