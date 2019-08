Vicario: "Dall'Interregionale al Perugia, con cui voglio vincere la B"

"La B non l'ho ancora vinta, mi auguro che con l'impegno di squadra, e con il gruppo forte che siamo, possa realizzare questo sogno".

Esordisce così, attraverso i canali ufficiali del club, il portiere del Perugia Guglielmo Vicario. Dopo i campionati vinti in D e C, c'è infatti da mettere un'altra ciliegina sulla torta di una carriera che proprio l'estremo difensore va a ripercorrere:

"Ho fatto una personale scalata bella e faticosa, ma soddisfacente: esclusivi i fenomeni già ponti per i palcoscenici importanti, le tappe vadano rispettate. Io non ho ancora finito il mio percorso di crescita, ma sono partito dall'Interregionale, e ora ho fatto tanti scalini: qui mi hanno voluto fortemente, spero di fare una stagione importante e di ulteriore crescita, ma è chiaro che deve essere coadiuvata dai risultati di squadra. Non poniamoci obiettivi precisi, però, guardiamo di partita in partita: il pubblico ci ha fatto subito sentire il suo calore, hanno dato una bella ed emozionante risposta che ci permette di preparare al meglio l'inizio di stagione. Sarà un campionato combattuto, ci sono formazioni con grandi ambizioni, sarà una bella B: ma il nostro sarà un campionato di qualità, ci potremmo togliere delle belle soddisfazioni".

Sul personale: "Il mio idolo è Handanovič, ha sempre mostrato grande costanza nelle prestazioni, sa tenere il campo e ha il carisma. Ha anche fisico e qualità tecniche, quelle che vorrei io e sulle quali posso ancora lavorare".