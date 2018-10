Vicario: "Questo il momento più difficile da quando sono a Venezia"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Intervista ai microfoni di TrivenetoGoal.it per Guglielmo Vicario. Il portiere del Venezia ha parlato del difficile momento della formazione lagunare: “Ci sentiamo dispiaciuti per l’esonero di Vecchi, in campo ci vanno i giocatori e una parte della responsabilità è anche nostra. Arriviamo a una partita molto importante come quella con l’Hellas con una situazione di inversione a “u” totale rispetto alla gestione Vecchi. È la prima volta che vengo allenato da un ex portiere, sarà bello rubarne i segreti visto che quando nascevo lui stava smettendo. Ci ha dato subito una scossa e una grande carica, sono certo che abbiamo i mezzi per uscire da questa brutta situazione di classifica. È il momento più difficile da quando sono a Venezia, quest’anno è arrivato subito mentre l’anno scorso la classifica era diversa. Quando si parla di esonero dispiace sempre, era successo anche con Favaretto e quando si perde una componente fondamentale come l’allenatore non è mai qualcosa che scivola addosso senza conseguenze”.