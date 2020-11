Vicenza, 5 giocatori e 2 dello staff positivi al Covid-19. Il comunicato ufficiale del club

Nuovi casi di positività in casa Vicenza. Si tratta di cinque giocatori che si aggiungono a due membri dello staff già positivi. Ad annunciarlo il club veneto attraverso un comunicato: "La società LR Vicenza comunica che dai tamponi molecolari effettuati lunedì nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore, sono emerse le positività al COVID-19 dei calciatori Luca Barlocco, Pietro Beruatto, Matteo Bruscagin, Stefano Giacomelli ed Emanuele Padella oltre che di due membri dello staff che si aggiungono dunque a quanti già comunicati in precedenza. Tutti i tesserati si trovano in isolamento domiciliare di concerto con l’AULSS 8 Berica. Il restante gruppo squadra sarà sottoposto a nuovi tamponi nella giornata di oggi, mercoledì 11 novembre, come da protocollo vigente. La seduta di allenamento prevista nella giornata odierna è stata annullata".