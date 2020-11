Vicenza, a rischio rinvio il derby contro il Chievo. Decisivi i prossimi tamponi

vedi letture

L’ultima serie di tamponi effettuati venerdì in casa Vicenza non hanno aggravato la situazione in termini di positività al Covid-19 degli elementi del gruppo squadra, ma neanche ha fatto registrare miglioramenti. Come riporta il Corriere del Veneto, infatti, rimangono 11 le positività in prima squadra, una in Primavera e 4 per quanto riguarda lo staff tecnico. Per questo motivo la società della famiglia Rosso deciderà nelle prossime se chiedere il rinvio della gara in programma sabato al ‘Menti’ contro il Chievo Verona. In questo senso saranno decisivi i risultati dei tamponi fatti nella giornata di domenica e quelli previsti per oggi a Grandi, Cappelletti, Zonta, Bizzotto e Jallow (più il ragazzo della Primavera) che sono stati i primi contagiati in seno al sodalizio veneto.