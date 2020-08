Vicenza, accelerata per l’attaccante Antonucci della Roma

vedi letture

Il Vicenza punta deciso su Mirko Antonucci della Roma per rinforzare l’attacco e nei prossimi giorni incontrerà nuovamente le parti per provare a chiudere. Il classe ‘99, lo scorso anno in forza al Vitoria Setubal (sei presenze e un gol) in Portogallo era stato richiesto anche dal Cosenza, ma dovrebbe vestire la maglia biancorossa dei berici. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.