Vicenza, al via la stagione 2020-21. Ecco la rosa a disposizione di mister Di Carlo

Ha ufficialmente preso il via la stagione del Vicenza, fresco di promozione in Serie B. Come riferisce il club attraverso una nota ufficiale, i giocatori biancorossi si sono sottoposti nei due giorni scorsi alle visite mediche di rito, eseguendo poi anche tamponi e test sierologici previsti dall'attuale protocollo sanitario: esiti negativi, e quindi via agli allenamenti individuali.

Dalla prossima settimana, invece, prevista la ripresa degli allenamento di gruppo.

Di seguito, i 28 giocatori che si alleneranno agli ordini di mister Domenico Di Carlo:

Portieri: Grandi Matteo, Pizzignacco Semuel

Difensori: Barlocco Luca, Bizzotto Nicola, Bruscagin Matteo, Cappelletti Daniel, Padella Emanuele, Pasini Nicola

Centrocampisti: Cinelli Antonio, Pontisso Simone, Rigoni Luca, Scoppa Federico, Vandeputte Jari, Zarpellon Leonardo, Zonta Loris

Attaccanti: Giacomelli Stefano, Guerra Simone, Marotta Alessandro, Meggiorini Riccardo, Nalini Andrea

Giocatori aggregati alla Prima Squadra

Portieri: Gerardi Nicolas, Zecchin Alberto

Difensori: Affollati Lorenzo, Cinel Filippo, Rossi Enrico

Centrocampisti: Parolin Elia

Attaccanti: Mancini Tommaso, Ouro Agouda Issa.