Vicenza-Ascoli 2-1, le pagelle: la decide l'ex Padella, Meggiorini timbra ancora. Sabiri sontuoso

VICENZA-ASCOLI 2-1

Marcatori: 9' Meggiorini (V), 66' Sabiri (A), 90'+3' Padella (V)

VICENZA

Grandi 6,5 - Ogni pallone che spiove in area di rigore è preda dei suoi guantoni. Buon tempismo nel calibrare le uscite, forse in leggero ritardo sulla punizione di Sabiri ma resta il grande gesto tecnico dell'avversario.

Bruscagin 5,5 - Si dedica più alla fase di copertura che alla spinta offensiva, qualche errore di troppo in fase di impostazione.

Padella 7 - Si materializza puntualmente ogni qual volta gli avversari entrano in possesso palla rendendo quasi impossibile il girarsi e puntare la porta di Grandi. Decide la sfida con un gol nel recupero condannando la sua ex squadra.

Cappelletti 6 - Ancora in campo nonostante si parlasse di un turno di riposo alla vigilia, solita prestazione sicura e autoritaria in area di rigore.

Barlocco 6 - Specie nel primo quarto d'ora martella costantemente la fascia di sinistra, presentandosi più volte nella metà campo avversaria. Bravo in copertura, la scarsa vena degli avversari gli facilita il doppio compito.

Guerra 5,5 - Troppo leggero sotto porta, spreca due occasioni da ottima posizione. Meno propositivo del solito, non riesce a trovare la zona giusta di campo per incidere. (Dal 73' Giacomelli 6 - Presidia la fascia superando di rado la propria metà campo. Quando lo fa impensierisce Leali, procurandosi l'angolo dal quale scaturisce il gol partita).

Da Riva 6,5 - Attento in fase di copertura e abile a velocizzare la manovra dei biancorossi, giocando quasi sempre massimo a due tocchi. (Dall' 87' Zonta s.v.).

Rigoni 6 - Quasi tutti i palloni portati via al possesso degli avversari portano la sua firma. Sbaglia qualche suggerimento di troppo ma specie in fase di ripiegamento è preziosissimo. (Dal 73' Cinelli 6 - Mette ordine in un centrocampo pericolosamente sopraffatto dal fuorore degli avversari di metà ripresa).

Dalmonte 6,5 - L'assenza nel derby di martedì si è sentita e come. Pericolo costante sulla sinistra, offre un pallone delizioso a Meggiorini per il gol del vantaggio. Nella ripresa si vede a intermittenza.

Meggiorini 6,5 - Solito grande lavoro ai fianchi della difesa, si allarga spesso per permettere l'inserimento dalle retrovie. Timbra nuovamente il tabellino dei marcatori con un bel sinistro che non lascia scampo a Leali. (Dal 73' Gori 6 - Si becca un giallo dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, abile e fortunato a rimettere in mezzo il pallone che Padella spedisce alle spalle di Leali).

Jallow 6 - Inizio timido, poi esce col passare dei minuti e si dimostra l'appoggio principale della manovra biancorossa nella metà campo avversaria. Mira da aggiustare negli scambi con i compagni, non prova mai la soluzione personale. (Dal 61' Longo 5,5 - Non al meglio della condizione, fatica a far valere l'imponenza del suo fisico e non si presenta mai dalle parti di Leali).

ASCOLI

Leali 6 - Fulminato dal sinistro esplosivo di Meggiorini e freddato dalla deviazione ravvicinata di Padella nel finale. Gestisce al meglio le uscite lontano dai pali.

Corbo 6 - In affanno nel contenere la catena di sinistra del Vicenza ma è l'unico che prova a sostenere la manovra offensiva vista la scarsa vena dei centrocampisti.

Quaranta 6 - Attento in marcatura, prova spesso ad iniziare l'azione con discreti risultati. Se la cava anche nei momenti di maggior pressione.

Spendlhofer 6 - Stringe i denti per aiutare i compagni offrendo una prestazione rocciosa, sempre pronto a raddoppiare gli avversari occupando anche zone di campo di non sua competenza.

Sini 5,5 - Si perde Guerra in più di un'occasione, graziato dalla scarsa vena dell'avversario. Presente ma poco efficace quando scende nella metà campo avversaria. (Dal 77' Sarzi Puttini s.v.).

Cavion 5 - Troppo nervoso, forse nemmeno lui è abituato ai tanti errori messi in mostra quest'oggi. È il primo ad essere richiamato in panchina dal suo allenatore. (Dal 56' Donis 6 - Entra in partita lentamente ma fornisce il suo contributo sia in fase di non possesso che in area avversaria).

Buchel 6 - Fatica a trovare le misure nei primi minuti. Cresce vertiginosamente con il passare dei minuti e si dimostra il faro della manovra dei marchigiani. Sfiora il colpaccio nel finale con un destro da fuori area.

Šarić 5,5 - Mette i brivi a Grandi dopo nemmeno 1' di gioco, poi arretra progressivamente il suo raggio d'azione non supportando a dovere la manovra offensiva.

Cangiano 5 - Qualche buono spunto ma si rivela troppo fumoso e incapace di creare occasioni degne di nota. (Dal 72' Chiricò 6 - Anche se a volte esagera con i dribbling, di sicuro garantisce più imprevedibilità alla manovra e crea un paio di situazioni interessanti in area di rigore).

Bajic 5,5 - Difficile trovare spazi nella morsa degli attenti centrali biancorossi. Prova spesso a girare al largo ma lontano dalla porta non ha lo stesso peso.

Sabiri 7 - Inizio timido, poi sforna una prestazione sontuosa costellata dalla meraviglia su calcio di punizione che permette ai suoi di riequilibrare la gara.