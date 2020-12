Vicenza-Ascoli, le formazioni ufficiali: Jallow e Sabiri vincono i rispettivi ballottaggi

vedi letture

Una sconfitta da mettere alle spalle, per entrambe le formazioni: perché Vicenza e Ascoli sono reduci da un 3-0 subito, e quest'oggi alle 14:00 scenderanno in campo per il riscatto, nella 13^ giornata di B.

Sul versante ospite Spendlhofer è preferito a Pucino, mentre in avanti c'è un turno di riposo per Chiricò, con Sabiri che torna titolare. Per i locali, mister Di Carlo opta per Grandi tra i pali, mentre in avanti con Meggiorini è schierato a sorpresa Jallow, che batte Marotta e Longo.

Di seguito le formazioni ufficiali:

VICENZA (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Barlocco; Guerra, Da Riva, Rigoni, Dalmonte; Meggiorini, Jallow

ASCOLI (4-3-3): Leali; Corbo, Quaranta, Spendlhofer, Sini; Cavion, Buchel, Saric; Sabiri, Bajic, Cangiano.