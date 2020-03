Vicenza, Bedin: "Playoff? Difficile sospendere il Girone C, pochi casi di Coronavirus"

Situazione in evoluzione quella che riguarda il blocco della attività sportive a seguito dell'allarme Coronavirus. Di questo, come riferisce trivenetogoal.com, ne ha parlato, a Radio Vicenza, il Dg del Vicenza Paolo Bedin: “Siamo di fronte a una situazione molto complessa e straordinaria, possiamo parlare positivamente della Lega che ha agito in modo equo e veloce per la regolarità del campionato. Ha sospeso tutto il girone ripristinando l’ordine cronologico della successione delle partite e questo è un primo punto, purtroppo le notizie si susseguono. Questa sera mi hanno avvertito dell’ipotesi del blocco del campionato e dobbiamo aggiornarci giorno per giorno. Dobbiamo cercare di navigare a vista perché non ci sono altre prospettive. Per adesso abbiamo un calendario molto stretto, ma per altri va addirittura peggio, ma la sequenza delle gare ha una logica, cioè i recuperi sono in linea con il calendario originale. L’augurio è che da qui in poi non succeda nulla e il 15 si possa parlare di calcio giocato con i tifosi sugli spalti. La regolarità dei playoff? Sarebbe difficile sospendere il girone C dove non ci sono molti casi, però si rischia che in questo girone le squadre abbiano tempi di riposo diversi dagli altri, però è stato scelto il male minore. Le porte chiuse? E’ possibile, noi ci siamo espressi e riteniamo sia meglio saltare la giornata perché il calcio esiste grazie alla gente e al pubblico. La fine del campionato? Io penso che la Lega cerchi le soluzioni migliori relativamente a questa situazione, potrebbero esserci altri due slot disponibili in caso di rinvii, si sa benissimo che se questa condizione dovesse persistere ci sarebbe lo slittamento della fine del campionato, anche se la regola internazionale vuole che tutti i campionati finiscano prima dell’inizio dell’Europeo”.