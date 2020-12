Vicenza, Bizzotto: "Felici di essere riusciti a dedicare una vittoria alla memoria di Paolo Rossi"

Nicola Bizzotto, difensore del Vicenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TrivenetoGoal.it dopo la vittoria di ieri col Pescara: “Sono stati dei giorni molto difficili perché come tutti i vicentini e come tutto il mondo del calcio, siamo stati scossi da questa perdita. Non serve che lo dica io, sappiamo tutti che ricordo ha lasciato Paolo sia come giocatore, sia come simbolo del Vicenza. Ha scosso molto Vicenza ed ha scosso molto noi. Io e i miei compagni eravamo molto tesi prima di questa gara, però siamo scesi in campo con la consapevolezza che avremmo dovuto dare qualcosa di più rispetto al solito, dovevamo rendere onore alla memoria di una persona che ha dato tanto a questa maglia che noi indossiamo. Non sono stati giorni facili, ce lo siamo ripetuti spesso tra di noi che avremmo dovuto portare a casa questa vittoria per lui e siamo felici di esserci riusciti..."