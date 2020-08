Vicenza, caccia ai due terzini. Beruatto ok a sinistra. Due i nomi per la fascia destra

Un terzino per fascia, un portiere e un attaccante. Sono queste le priorità sul mercato per il Vicenza neo promosso in Serie B evidenziate dal Corriere del Veneto. Se per la corsia sinistra il ritorno di Pietro Beruatto dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto è oramai cosa fatta, con l'ufficialità attesa per le prossime ore, per le altre posizioni il ds biancorosso Giuseppe Magalini è ancora all'opera. Per l'out destro, ad esempio, piacciono Mario Ierardi del SudTirol e Gabriele Ferrarini di proprietà della Fiorentina ma lo scorso anno in prestito alla Pistoiese.