Vicenza, Cappelletti: "A casa a mani vuote, risultato ingiusto. Con l'Entella fondamentale"

Il giocatore del Vicenza, Daniel Cappelletti, ha commentato così la sconfitta rimediata in casa del Lecce: "Purtroppo per l’ennesima volta, siamo qui a recriminare dopo aver fatto una buona partita contro una squadra molto forte e attrezzata. Torniamo a casa a mani vuote e obiettivamente non credo che questo sia il risultato giusto. A tratti abbiamo sofferto, è vero, siamo stati bassi e abbiamo dovuto difendere avendo trovato il gol presto, però la partita è cambiata nel giro di due minuti. Cercheremo di capire cosa è andato storto. Il mio ritorno come terzino destro? Mi piace essere utile. Il terzino l’ho fatto molte volte anche se devo dire che qui a Vicenza mi sono sempre trovato meglio a giocare in mezzo dove ho sempre percepito di riuscire a dare il mio contributo alla squadra. Chiaramente in caso di necessità mi adatto e prima della partita ero molto carico e speravo di essere utile alla squadra anche in questo ruolo. Ho cercato di farlo secondo le mie caratteristiche, ma alla fine passa tutto in secondo piano, perché purtroppo il risultato non è stato positivo. Sarei stato più contento di fare male come prestazione individuale e portare a casa punti. Il gol di Mancosu? Inevitabilmente l’opposizione è stata blanda per paura di fare rigore. In primis io avrei potuto essere più cattivo in quella circostanza però eravamo dentro l’area ed ero già ammonito. In questo frangente comunque dobbiamo anche fare i complimenti alla giocata. Quando si difende per tanti minuti la propria porta, e noi fino a quel momento l’avevamo fatto benissimo concedendo poco, si deve mettere in preventivo che venga fuori la giocata del singolo. Sul secondo gol potevamo fare meglio? Quando si prende gol c’è sempre qualche errore. Avevamo appena subito il gol del pareggio e non ci eravamo ancora ripresi e abbiamo subito subito il raddoppio. Cosa è mancato alla squadra per portare a casa i tre punti? Purtroppo ci manca sempre qualcosina. Dal campo percepisco che in alcuni momenti dovremmo essere più consapevoli delle nostre qualità. Siamo troppo altalenanti nel corso della partita, a seconda dell’andamento della gara. Non è un fattore di stanchezza, anche se in questo possono incidere i momenti difficili che abbiamo passato, però è la testa che fa la differenza e dobbiamo migliorare da quel punto di vista, cercando di giocare il più possibile sempre al massimo delle nostre potenzialità. Il prossimo impegno con l’Entella? Sarà una partita fondamentale di quelle che nell’economia del campionato pesano di più. Ci va bene giocare subito dopo questa sconfitta amara, perché abbiamo sicuramente voglia di rifarci e concludere bene l’anno".