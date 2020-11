Vicenza, Cappelletti: "Partita strana che in condizioni normali non sarebbe mai successa"

Dopo il pareggio contro il Pisa, il difensore del Vicenza Daniel Cappelletti ha commentato: "Faccio fatica a commentare con lucidità un 4-4. E' stranissimo giocare in queste condizioni senza pubblico. Ci sono stati un sacco di episodi e di errori da una parte e dall’altra che hanno cambiato la partita. E' un momento così, è uscita una partita strana che in condizioni normali non sarebbe mai successa. Cosa ci è mancato? Ci è stato un susseguirsi di episodi che hanno indirizzato la partita verso questo andamento pirotecnico, sicuramente i due gol che abbiamo preso nel secondo tempo sugli unici due tiri fatti dal Pisa. Poi c’è sempre il rammarico di aver giocato con un uomo in più per più di un tempo senza riuscire ad affondare. Loro si sono difesi molto bassi, ci è mancato l’equilibrio di saper sfruttare il vantaggio numerico anche se avevamo il pallino del gioco. Con che spirito a Cremona? Dobbiamo ritrovare un po’ di entusiasmo tutti insieme, si sta iniziando a guardare troppo la classifica, abbiamo fatto solo 5 partite e ne abbiamo una in meno. Dobbiamo stare più che tranquilli, abbiamo tutte le carte in regola per dire la nostra. Adesso dobbiamo ritrovare un po’ di serenità e tranquillità, quando mettiamo in campo le nostre qualità sono convinto che chiunque farà fatica contro di noi".