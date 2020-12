Vicenza, Cappelletti premiato dall'AIC: "Un riconoscimento che mi spinge a dare il massimo"

vedi letture

Premiato come miglior calciatore del Vicenza nella stagione 2019/2020 Daniel Cappelletti ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da TrivenetoGoal.it: “Sono felice in quanto non capita tutti i giorni di ricevere un premio, poi da difensore è ancora più complicato, perché solitamente risaltano di più gli attaccanti per reti determinanti. Sono orgoglioso di aver conquistato questo premio con una società gloriosa come il LR Vicenza, in un’annata importante nella quale abbiamo raggiunto una promozione e nella quale rimarrà anche questo mio riconoscimento.

La dedica è alla mia famiglia che è la mia forza, la mia prima motivazione e ciò che mi spinge a dare il massimo sempre, senza di loro non riuscirei a fare quello che faccio. Il premio poi lo voglio condividere con la squadra perché se sono riuscito a raggiungere questo risultato è grazie al lavoro fatto insieme ai miei compagni e al traguardo che abbiamo raggiunto tutti insieme”.