Vicenza, carica Di Carlo: "Cominciamo a lavorare per farci trovare a sinistra della classifica"

"Il calcio cambia, si evolve, l’allenatore deve far digerire ai giocatori le proprie idee ma senza una società forte è impossibile ottenere risultati. Quando c’è l’alchimia tra tutti i comparti, compresa la tifoseria, allora si può davvero sperare di ottenere qualcosa di importante": parola di Domenico Di Carlo, intervistato da Tuttosport.

Il tecnico del Vicenza, fresco di promozione in B, ha poi parlato dei programmi del club: "Innanzitutto abbiamo riconfermato gran parte di coloro che ci hanno portato in Serie B. Chiaro che poi dobbiamo inserire dei giocatori esperti e giovani. E’ arrivato Meggiorini che ci aiuterà a fare crescere gente come Marotta e Guerra che hanno una fame pazzesca. Dobbiamo allestire un gran gruppo formato dal giusto mix di testa e gambe. Chi viene qui sa che nel Vicenza si deve dare sempre più del 100% perché questo è nella storia e perché questo è ciò che si aspettano i tifosi. Puntiamo a consolidare la categoria provando a trovarci a fine campionato nella parte sinistra della classifica. Cominciamo a lavorare per farci trovare a sinistra della classifica. Significherebbe avere una buona base per guardare il futuro con rinnovato entusiasmo. Inutile fare troppe previsioni, come sempre ci pensa il campo poi a emettere le sentenze".