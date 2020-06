Vicenza, casting per l'attacco: Antonucci, Giannetti e Moreo nel mirino dei biancorossi

vedi letture

Secondo quanto riferito da Tuttosport il Vicenza neopromosso starebbe cercando rinforzi in attacco e avrebbe messo nella lista della spesa tre profili. Uno più giovane come quello di Mirko Antonucci, esterno classe '99 di proprietà della Roma e ora al Vitoria Setubal, e altri due più esperit come quelli di Stefano Moreo, centravanti classe '93 dell'Empoli, e Niccolò Giannetti, classe '91 in forza alla Salernitana. Tre giocatori che non stanno vivendo un momento felice nelle rispettive squadre, ma che hanno voglia di riscattarsi.