Vicenza, casting per la porta. Quattro i profili nel mirino dei giallorossi

Un terzino per fascia, un portiere e un attaccante. Sono queste le priorità sul mercato per il Vicenza neo promosso in Serie B evidenziate dal Corriere del Veneto. Sul fronte dell'estremo difensore sono quattro le possibilità: Enrico Alfonso del Brescia, Luca Lezzerini del Venezia, Federico Marchetti in uscita dal Genoa e Ivan Provedel di proprietà dell'Empoli.