Vicenza, Cinelli: "C’è tutto per cercare di farci rispettare anche il prossimo anno"

Dopo il rinnovo fino al 2022, in casa Vicenza, come riferiscono i canali ufficiali del club, è stato il centrocampista Antonio Cinelli a fare un bilancio dell'avventura in biancorosso tra passato e presente: “Abbiamo cominciato a parlare del mio rinnovo poco prima di Natale. Ci siamo incontrati con la società e abbiamo trovato un accordo verbale in cui si prevedeva in caso di Serie B un prolungamento di due anni. Io ho accettato questa sfida da parte della società che mi ha ritenuto importante per questo progetto e me lo ha fatto capire. Tra Covid e situazioni varie siamo arrivati a pochi giorni fa con l’ufficialità. Le mie sensazioni sono positive, è stato un anno importante in cui tante cose sono cambiate, c’è tanto entusiasmo e tanta voglia di continuare a fare bene e di cercare di migliorarci. Avevo lasciato un percorso a metà strada, in cuor mio c’è sempre stata la voglia di ripartire da qui, avevo come unico intento quello di aiutare la squadra a raggiungere un obiettivo e sono contento di averlo fatto in così breve tempo. Non è stato facile, è stato un campionato difficile, raggiungere la B in questo modo e in questa città mi dà tanta forza. Io penso che ogni giocatore abbia delle città e delle tifoserie che rimangono dentro, Vicenza per me rappresenta questo, una città e dei colori che fanno parte di me ormai. Ho degli obiettivi fissi bene in testa e voglio arrivarci con questa maglia, l’obiettivo principale è quello di fare bene per questa città, Vicenza è stata per me un trampolino ieri e una conferma oggi del calciatore e dell’uomo che cresce".

Andando poi al prossimo campionato: "La squadra ha raggiunto un obiettivo importante dopo tanti anni difficili, vincere non è mai semplice, ci faremo trovare pronti, siamo competitivi e siamo una squadra che sa quello che vuole. C’è tutto per cercare di farci rispettare anche il prossimo anno. Sarà un campionato anomalo, la cosa certa è che ci saranno squadre difficili da affrontare, quelle che rimarranno e quelle che arriveranno sono società e piazze davvero importanti, sarà un campionato bellissimo e affascinante. In questo momento siamo in una fase preliminare, in molti ci conosciamo già, c’è solo Meggiorini di nuovo e qualche ragazzo giovane tra gli aggregati. Il mister ci chiede alcune cose che ci aveva già chiesto l’anno scorso quindi siamo già un passo avanti. Adesso pensiamo a noi, a lavorare e ad allenarci per cercare di farci trovare pronti da qui a settembre. Gli altri giocano e noi fermi da tanto? Diciamo che può essere un’arma a doppio taglio, loro magari avranno la testa piena ma le gambe pronte, noi avremo un po’ il contrario, la testa libera e le gambe un po’ diverse. Quello che sarà lo vedremo sul campo, è un periodo talmente difficile che non si può sapere adesso. Comunque siamo un gruppo che ha lavorato molto bene l’anno scorso, sappiamo cosa vuole il mister e perciò credo che non ci vorrà troppo tempo per entrare nei ritmi".

E per un futuro ancora successivo: "La Seria A? Per quanto mi riguarda ho un‘età in cui farei fatica a trovarla in altre situazioni, è un pensiero di base che penso abbiano tutte le 20 squadre che affrontano il campionato di B. Questa è una piazza e una società ambiziosa che sa quello che vuole, ci vorrà del tempo perché non è così semplice, ci saranno squadre importanti il prossimo anno, nulla è scontato, noi speriamo di essere la sorpresa o la mina vagante del campionato. Abbiamo dalla nostra che non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, dobbiamo solo migliorare noi e quello che abbiamo fatto l’anno scorso”.