Vicenza-Cosenza 1-1, le pagelle: Falcone salva il risultato, Giacomelli dà la svolta

Vicenza-Cosenza 1-1

Marcatori: 71' Meggiorini, 86' Tiritiello

VICENZA

Perina 6 - Un paio di interventi chiave, in particolare su Bahlouli, qualche piccola incertezza ma nel complesso fa buona guardia alla porta biancorossa.

Bruscagin 6- Tiene bene il campo, limita le incursioni del Cosenza che, comunque, nel primo tempo appare abbastanza rinunciatario. Alza bandiera bianca per un brutto trauma alla gamba sinistra. Dall'8' s.t.: Zonta 6,5 - Buon impatto sul match, spicca la diagonale con cui chiude in modo pulitissimo il contropiede di Carretta. Soffre un po' soltanto nei minuti finali quando il Cosenza prova il tutto per tutto.

Cappelletti 5,5 - Nella linea difensiva biancorossa è quello che appare meno in palla. Soffre le ripartenze in velocità e partecipa alla marcatura disastrosa in occasione del gol di Tiritiello.

Padella 6 - Si divide tra compiti difensivi e qualche incursione in attacco in occasione dei calci piazzati a favore, ma non lascia il segno.

Beruatto 6 - Dà il proprio contributo alla manovra offensiva del Vicenza che si dimostra molto efficace sulle fasce specialmente nel primo tempo. Alla distanza cala un po' di intensità.

Guerra 6 - Non brilla particolarmente, ma fa il suo sulla corsia di destra, mettendo diversi cross. Con il passare dei minuti Di Carlo gli preferisce un più fresco Giacomelli. Dal 18' s.t.: Giacomelli 7 - Il suo ingresso riesce a dare la svolta alla gara del Vicenza che fino a quel momento aveva creato ma non concretizzato. Confeziona un bel contropiede con assist perfetto per Meggiorini.

Da Riva 6 - Fatica un po' nelle prime battute di gara, poi riacquista fiducia, ma dovrebbe avere più convinzione nelle conclusioni. Dal 31' s.t.: Scoppa n.g. - Non impeccabile nell'azione del pareggio del Cosenza, dove concede troppo spazio agli avversari in piena area.

Cinelli 6 - Va vicinissimo al gol con un gran tiro che Falcone devia in tuffo. Unico guizzo in una prestazione più di sostanza che di colpi ad effetto.

Dalmonte 6,5 - Nel primo tempo è l'elemento più vivace insieme a Marotta, pur sbattendo anche lui sul muro Falcone. Nella ripresa non è altrettanto lucido e la manovra biancorossa ne risente.

Marotta 6,5 - Si distingue per grande impegno e voglia di fare, anche se le sue intuizioni meriterebbero un po' di precisione in più. Volenteroso. Dal 18' s.t.: Longo 5,5 - Non riesce a mantenere alta la squadra nel momento in cui il Cosenza intensifica il pressing.

Meggiorini 7 - Non ingrana subito, ma quando lo fa diventa uno degli elementi più temibili nello schieramento del Vicenza. Solo un suo colpo ad effetto riesce ad eludere la guardia di Falcone, fino a quel momento impenetrabile. Dal 30' s.t.: Gori n.g. - Entra in un finale in cui il Vicenza si trova schiacciato nella propria metà campo. Poche le occasioni in avanti.

COSENZA

Falcone 7 - Salva su Dalmonte e Cinelli con due parate in volo, non gli riesce il terzo miracolo sul tiro perfetto di Meggiorini. Alcuni dei suoi numerosi interventi valgono quanto un gol.

Tiritiello 7 - Si batte senza paura in difesa e nel finale piazza il gol che regala al Cosenza un punto prezioso. Caparbio.

Idda 6 - La linea difensiva del Cosenza soffre il diverso assetto degli avversari, che spesso spingono dalle fasce. Il lavoro dei centrali tuttavia è abbastanza soddisfacente.

Legittimo 6 - Sempre vigile sul gioco aereo, fa il suo nel contenere gli assalti del Vicenza. Dal 39' s.t.: Bouah n.g. - Solo una manciata di minuti nel finale.

Corsi 5,5 - Sul suo settore agisce Dalmonte, un cliente piuttosto difficile da contenere. Meglio in fase propositiva che in copertura. Dal 37' s.t.: Bittante n.g. - Contribuisce all'arrembaggio del Cosenza nel finale.

Petrucci 6 - Qualche spunto interessante in termini offensivi, ma poco altro.

Sciaudone 6,5 - Colpisce un clamoroso palo e nel complesso è tra i più propositivi, anche se non ha fortuna nelle conclusioni. Dal 38' s.t.: Bruccini n.g. - Ha pochi minuti a disposizione ma cerca subito di rendersi utile alla causa.

Vera 6,5 - Pennella un cross perfetto per il gol di Tiritiello. Impreziosisce così una prestazione caratterizzata da tanta corsa sulla fascia, spesso a servizio dei compagni.

Carretta 6 - E' l'autore di una delle azioni migliori del Cosenza, ma dopo aver saltato due avversari trova una gran chiusura da parte di Zonta. Prezioso nei contropiedi.

Sacko 5,5 - Cincischia con il pallone vanificando la più nitida palla gol del Cosenza. Forse non mancano le idee quanto piuttosto la concretezza. Dal 9' s.t.: Bahlouli 6,5 - Entra bene in partita e catalizza la manovra offensiva del Cosenza, apparsa fino ad allora un po' spezzettata.

Báez 6 - Si impegna a fare da terminale alle giocate dei compagni, ma non arriva mai all'appuntamento con il gol. Dal 22' s.t.: Gliozzi 6 - Cerca di dare il suo contributo, va vicino al gol del pareggio ma un rimbalzo di troppo vanifica l'azione.