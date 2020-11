Vicenza, Da Riva spiega il gesto del silenzio: "Non c'entra il presente. Riguarda il passato"

In gol nello scoppiettante 4-4 contro il Pisa, suo il gol del definitivo pari biancorosso, il centrocampista del Vicenza Jacopo Da Riva è finito nel mirino di una parte dei tifosi per il polemico gesto d’esultanza, un dito portato al naso come per zittire qualcuno di non meglio specificato. Nella giornata di oggi il giocatore ha però voluto spiegare il proprio gesto con un messaggio social: “L’ho fatto per liberarmi dalle parole, dai momenti dalle situazioni passate che ho vissuto e che mi sono state fatte alle spalle. Mi è venuto spontaneo per rispedirgliele. Non c’entra niente il mio presente e futuro, ci mancherebbe. Non avrebbe proprio senso e non avrei motivazioni. Buona giornata, Forza Lane! Arriveranno presto anche le vittorie”.