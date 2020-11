Vicenza, Di Carlo: "A Cremona cuore e compattezza. L'obiettivo resta sempre la salvezza"

vedi letture

L’allenatore del Vicenza Domenico Di Carlo intervistato da Tva Vicenza ha parlato del momento che vive la squadra in questo primo scorcio di campionato e delle difficoltà che il Covid sta creando a tutte le squadre: "Quest'anno non siamo stati molto aiutati dagli episodi, ma la squadra è sempre stata presente e a Cremona ha dimostrato di avere cuore e compattezza. Per fortuna i giocatori positivi al Covid stanno quasi tutti bene, solo alcuni hanno mal di testa o alle ossa, ma la maggior parte è asintomatica, ma speriamo di non avere altri casi. Vi posso assicurare che affrontare questo problema non è affatto semplice. La vittoria contro la Cremonese la dedichiamo a chi è fuori per il virus. - continua Di Carlo come riporta Trivenetogoal.it - La Serie B di quest'anno ha una qualità molto alta e credo che sarà un campionato molto equilibrato, ma noi abbiamo margini di miglioramento molto elevati per raggiungere il nostro obiettivo primario che è la salvezza. Dobbiamo consolidarci in questa categoria, è una cosa molto importante, e poi ci sono delle squadre come Empoli, Lecce, SPAL, Monza o Brescia che sono strutturate per vincere".