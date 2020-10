Vicenza, Di Carlo: "Arrabbiati dopo il Venezia. Meggiorni? Devo ancora capire se giocherà"

Conferenza stampa in casa Vicenza per il tecnico del Lanerossi Domenico Di Carlo. Queste le sue parole sul match di domani in casa contro il Pordenone raccolte da TrivenetoGoal.it: “Infermeria: finalmente la situazione è positiva, a parte Nalini ci sono tutti. Per Meggiorini tra stasera e domani valuterò se giocherà. Anche Jallow sarà convocato. La partita di domani? Dispiace per la sconfitta di Venezia ma ho visto una squadra arrabbiata e vogliosa di riscattare la partita ingiusta e sono convinto ed orgoglioso di trovarla così come il suo allenatore. Domani conta quello che vedo negli occhi dei ragazzi e quando noto la loro determinazione il Vicenza diventa la squadra che vogliamo noi, ci vuole un po’ per riscattare la sconfitta. Il Pordenone? Faccio i complimenti a Tesser, hanno dato continuità inserendo Diaw, domani sarà una partita ostica con loro che sono una squadra molto fisica. I tifosi domani vedranno una squadra determinata per arrivare ai tre punti. Mi aspetto una partita simile a Venezia, bisogna saper finalizzare meglio senza frenesia e lucidità. Non voglio parlare di mercato, se ne discuterà da domani sera”