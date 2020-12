Vicenza, Di Carlo: "Brucia tanto il pareggio, è mancata la gestione della palla"

E' uscito dal campo visibilmente deluso Domenico Di Carlo, al termine di una gara che fino ai minuti finali aveva dato l'illusione al Vicenza di poter conquistare la prima vittoria casalinga del campionato. Nella conferenza stampa post partita, come riporta Biancorossi.net, il tecnico dei veneti ha analizzato i diversi aspetti emersi nella sfida contro il Cosenza:

"Brucia tanto il pareggio, soprattutto per il fatto che abbiamo fatto una buona gara contro una buona squadra. Non posso rimproverare nulla, abbiamo tenuto un ritmo alto. Peccato aver preso un gol alla fine, perché la vittoria era meritata. Il gol preso? Ci sono anche gli avversari, è la prima volta che ne prendiamo uno su punizione. Eravamo un metro indietro e non in avanti, dovevamo gestire meglio la situazione. Avevamo la vittoria in pugno, portiamo via un pareggio con dispiacere.

La squadra è in crescita, sta bene, ci sono molte cose positive. Tante volte abbiamo recuperato la partita, stavolta sono stati bravi a recuperarla gli altri. E’ mancata la gestione della palla, da parte dei centrocampisti e degli attaccanti. Bastava tenere palla. Abbiamo fatto la nostra partita, serve fare però qualcosa in più per portare a casa i tre punti. Non bisogna perdere certi palloni e occorre crescere ancora a livello tattico come squadra in certe occasioni. Ci prendiamo il punto guardando avanti con grande fiducia.

Bruscagin? E’ uscito zoppicando, gli si è girata la caviglia. L'ingresso di Scoppa? Rigoni si è allenato poco, ho preferito far entrare un giocatore che stava bene. La terza gara in una settimana ci ha condizionato a tratti".