Vicenza, Di Carlo: "Col Cittadella gara da 1-X-2: determinanti gli episodi"

Vigilia di gara in casa Vicenza, con il tecnico Domenico Di Carlo che ha parlato alla stampa del confronto con il Cittadella. Queste le sue parole, riprese da trivenetogoal.it: “E’ un momento complicato perché ci sono tante partite da disputare, alcuni dei giocatori che hanno contratto il Covid-19 non hanno ancora una condizione fisica buona e per le scelte bisogna vedere chi sta meglio, ma il cuore e la voglia di essere protagonisti ci sono. I giocatori si mettono a disposizione nonostante le difficoltà, a Pescara è arrivata una vittoria di sacrificio, e i punticini dei pareggi precedenti sono stati valorizzati. Vittoria per Paolo Rossi? Lo porteremo sempre con noi e mi fermo qui".

Si torna quindi più sul dettaglio degli indisponibili: "Abbiamo ancora un po’ di tempo, secondo me recupero Bruscagin, forse Longo. Jallow? Lo abbiamo aiutato nel recupero dall’infortunio al ginocchio, sta meglio e sono contento di averlo schierato, se oggi mi dice che sta bene posso dire che giocherà. Meggiorini? Vediamo, nella mia testa spero giochi, decideremo oggi. Vandeputte? Abbiamo deciso di fare un passo indietro sugli allenamenti e ci vorrà un po’ di tempo, bisogna sfiammare la parte (il giocatore soffre di pubalgia, ndr), dipende dallo staff medico che ringrazio. Nalini? Vogliamo andare con i piedi di piombo. Il portiere? Ne abbiamo due bravi, Grandi ha delle caratteristiche buone, sono affidabili, chiunque gioca sono tranquillo e sereno, se decido di far giocare Perina è perché ha preso continuità".

Sull'avversario: "Il gioco di Venturato? Non lo scopriamo oggi, dà continuità e ogni anno fa sempre bene arrivando a giocarsi la Serie A. Per arrivare ai risultati serve questo. Il Cittadella è una squadra con cui si fa fatica a giocare, brava sulle seconde palle e rimanere in partita fino al 95′, può recuperare due gol negli ultimi dieci minuti. Faccio i complimenti a loro per il lavoro che hanno fatto negli anni, noi dovremo andare “duri” e chi sarà più bravo a sfruttare gli episodi vincerà la partita che sarà da 1-X-2. Dare continuità a questo filotto è il nostro obiettivo, con la vittoria di Pescara abbiamo acquisito ancora più sicurezza ma la partita di Cittadella è quella più ostica che ci poteva capitare, perché una grande squadra che fa giocare male: squadra consolidata e cattiva, ma ha anche dei punti deboli e il nostro scopo è quello di colpirli lì".