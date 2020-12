Vicenza, Di Carlo: "Con l'Entella vogliamo riscattarci, ma serve rispetto per tutte le avversarie"

Il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo in vista della sfida contro la Virtus Entella ha parlato in conferenza stampa tornando anche sulla gara di Lecce: “Veniamo da una sconfitta in cui abbiamo ben figurato, ma se non miglioriamo in alcune cose arriveranno ancora altre sconfitte. L'Entella viene da una vittoria straripante, ma noi abbiamo voglia di riscattarci La serie B di quest’anno è una storia a sé perché succedono cose incredibili, serve rispetto per tutte le squadre, bisogna giocare con grande energia e la classifica va guardata da marzo in poi.- continua Di Carlo come si legge su Trivenetogoal.it - Formazione? Beruatto sarà della gara, poi sicuramente farò dei cambi anche perché a Lecce abbiamo preso qualche botta. A centrocampo Cinelli rientra di sicuro e potrebbe giocare Scoppa. Bilancio dell'anno? Abbiamo vinto il campionato, poi ci sono state tante altre cose belle, ma dobbiamo fare ancora tanto lavoro per raggiungere la salvezza il prima possibile”.