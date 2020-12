Vicenza, Di Carlo: "Finalmente sfatato il tabù Menti ma dobbiamo imparare a chiudere le partite"

vedi letture

Provato ma soddisfatto mister Domenico Di Carlo al termine della sfida che ha visto la vittoria del suo Vicenza contro l'Ascoli, grazie a un gol siglato in pieno recupero da Padella. Questa la sua analisi sul match, riportata da trivenetogoal.it: "Finalmente ci siamo sbloccati in casa e abbiamo conquistato tre punti importantissimi in uno scontro diretto. Sono contento per questi ragazzi che hanno dimostrato di essere uniti verso l'obiettivo, questo successo cancella la sconfitta del derby di martedì. Dopo 20' molto intensi siamo calati, è inevitabile con questi ritmi che stiamo tenendo. Praticamente ci alleniamo giocando e la stanchezza inizia a farsi sentire, però le partite vanno chiuse altrimenti ci sta prendere gol se il risultato resta in bilico".

Aspetti positivi e negativi del match?

"La prestazione e il carattere messi in mostra nei primi 20'-25' di partita sicuramente. Quando ci abbassiamo troppo escono fuori i nostri limiti e dovremo lavorare su questo. Alleno un gruppo di ragazzi fantastici che lottano fino all'ultimo secondo e oggi siamo stati premiati".

Sulla sfida di martedì contro la Reggina

"Le partite sono tutte importanti, domani faremo il punto sulla situazione della squadra. Non posso fare troppi cambi, sicuramente 4/5 elementi saranno riproposti anche martedì".