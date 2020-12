Vicenza, Di Carlo: "Gol poteva essere evitata, peccato per l'espulsione"

Pareggio al Menti per il Vicenza contro la Reggina, questo il commento del tecnico dei biancorossi Mimmo Di Carlo. "I ragazzi ci hanno messo impegno ma non trovavamo le misure. Peccato per il gol preso a fine primo tempo perchè poteva essere evitato, poi quando ci siamo messi a 4 in difesa ci siamo contrapposti meglio, non abbiamo creato tantissimo anche se Longo ha avuto un’occasione importantissima ed è stato un peccato non aver fatto gol, poi sotto di uno a zero abbiamo fatto una partita di spessore. Peccato per l’espulsione perchè fino a quel momento avevamo noi l’inerzia del gioco".