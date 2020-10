Vicenza, Di Carlo: "Il rinvio della sfida col Monza ci ha rallentato mentalmente"

Il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida alla Salernitana: “Noi avevamo fatto due partite e stavamo cominciando a stare bene, ma la sosta con il Monza non ci è piaciuto e ci ha rallentato a livello mentale. La Salernitana viene da una vittoria per 4-1 e sarà una partita tosta, diversa da quella con il Pordenone, in cui adattarsi a giocare sulle seconde palle e decisi a trovare la porta. - continua Di Carlo – La rosa è adeguata alla categoria, abbiamo tante soluzioni davanti, ma quel che conta maggiormente è lo spirito e la mentalità. Nessuno di quelli arrivati è un campione, ma tutti possono essere utili per farci vincere le partite”.