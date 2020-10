Vicenza, Di Carlo: "In Serie B le squadre concedono poco, pareggio giusto"

Al termine di 90 minuti molto intensi, Vicenza e Pordenone si sono spartite la posta in palio al Menti, grazie all'1-1 firmato Diaw e Cappelletti. Il tecnico biancorosso Domenico Di Carlo, intervenuto in conferenza stampa, ha analizzato la gara dei suoi ragazzi, soffermandosi sulle indicazioni utili in vista delle prossime partite.

"Il pareggio penso sia un risultato giusto -riporta Trivenetogoal.it-, è stata una buona gara siamo e in crescita. Tecnicamente abbiamo giocato meglio rispetto a Venezia. Fra due tre settimane saremo migliori di adesso perché i giocatori si conosceranno di più, in Serie B le squadre concedono poco. Dobbiamo essere più bravi nel finalizzare le occasioni quando ci capitano. La squadra troverà più cattiveria nelle partite che arriveranno, mi piace il gruppo e abbiamo giocato fino alla fine come piace a me. Il mercato? Domani ne parleremo con la società".