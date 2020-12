Vicenza, Di Carlo: "Paolo Rossi sarà contento di questa vittoria. Dimostrato di avere cuore"

vedi letture

Soddisfatto e provato dopo il sofferto 3-2 in casa del Pescara, Domenico Di Carlo, tecnico del Vicenza, ha parlato in conferenza stampa analizzando quanto successo allo stadio Adriatico. Queste le sue parole, riportate da trivenetogoal.it: "Ringrazio uno ad uno i miei giocatori, quelli che sono qui e quelli che sono a casa. Ringrazio i nostri tifosi per come hanno onorato il grande campione che è stato Paolo Rossi. Questi tre punti sono per lui, sappiamo che sarà felice per questa vittoria e sarà sempre al nostro fianco".

Quanto è stato difficile scendere in campo?

"Le emozioni sono state tante, oggi la squadra ha dimostrato di avere cuore. Abbiamo vinto una partita soffrendo ma anche dimostrando, a tratti, un buon calcio. La partita è stata riaperta da un grande gol di Galano, noi siamo stati bravi a tirare fuori tutto quello che avevamo nel momento di maggiore difficoltà. Sicuramente abbiamo commesso qualche errore, ma ci può stare visto il periodo che stiamo vivendo".

Sulle espulsioni

"Rispetto le decisioni dell'arbitro, l'espulsione di Gori mi sembrava al limite, ma anche in 9 contro 11 abbiamo lottato e portato a casa il risultato. È uscito fuori il carattere della squadra, la Serie B richiede questa aggressività, non dobbiamo mai mollare".

A Cittadella con diversi assenti, servirà un'altra prova di carattere?

"Sarà dura ma sono convinto che tutti daranno il massimo per fare una grande partita. Spero che l'entusiasmo scaturito dalla vittoria di oggi possa forza e consapevolezza alla squadra di potersela giocare contro tutti a viso aperto".