Vicenza, Di Carlo: "Perdiamo Bruscagin per un problema alla mano". I convocati

Nel corso della conferenza stampa della vigilia Domenico Di Carlo, tecnico del Vicenza, ha fatto il punto sugli effettivi a disposizione per la gara di domani contro la Reggina: “Perdiamo Matteo Bruscagin per una problematica alla mano. Potrebbe giocare Zonta al suo posto, domani giocherà anche Giacomelli. Meggiorini lo attendiamo fino a stasera o domattina, ma se non giocherà ci saranno altri al suo posto, Longo, Marotta e Gori. Samuele ha bisogno di giocare, queste partite serviranno per aumentare autostima e minutaggio”.

Dai canali ufficiali del Vicenza arriva la distinta con i convocati di Domenico Di Carlo per la gara di domani contro la Reggina:

Portieri: Grandi, Perina, Zecchin

Difensori: Barlocco, Bizzotto, Cappelletti, Fantoni, Padella, Pasini

Centrocampisti: Cester, Cinelli, Da Riva, Dalmonte, Rigoni, Scoppa, Tronchin, Zonta

Attaccanti: Giacomelli, Guerra, Jallow, Longo, Marotta, Meggiorini