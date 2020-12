Vicenza, Di Carlo: "Risultato bugiardo. Ci è mancata concentrazione e lucidità"

Rammaricato per la sconfitta patita nel derby contro il Cittadella, il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo ha così commentato il match del "Tombolato" a fine partita. Dichiarazioni riportate da trivenetogoal.it: "Sono un po' rammaricato perchè nel primo tempo abbiamo offerto una buona prestazione, con ben tre occasioni per sbloccare la partita Nella prima frazione siamo stati accorti, concentrati e vicini con i reparti, gli avversari non hanno mai tirato in porta. Non abbiamo assolutamente demeritato, loro sono stati più concreti e tutto è andato per il verso sbagliato per quanto ci riguarda, il risultato è bugiardo".

Cosa è successo nella ripresa?

"Gli episodi non sono stati favorevoli ma è anche vero che non è la prima volta che subiamo gol del genere e dobbiamo essere più attenti. Dovevamo rimanere concentrati, sereni e lucidi per riaprire la gara ma non siamo stati efficaci".

Quanto hanno pesato le assenze?

"È la terza partita che affrontiamo con giocatori sempre diversi, qualcosa in questi termini abbiamo pagato. Non mi prendo nessun tipo di alibi perchè chi ha giocato lo ha fatto bene però bisogna fare gol. Facciamo tesoro di quanto appreso da questa sconfitta e da domani ci proiettiamo verso l’Ascoli. Se ci mettiamo più attenzione, sono convinto che abbiamo buone possibilità di batterli".