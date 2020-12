Vicenza, Di Carlo: "Ritmo alto e compattezza, possiamo battere il Monza". Bruscagin convocato

Il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo ha parlato alla vigilia della sfida contro il Monza, recupero della terza giornata: “Il pareggio contro l’Empoli e la vittoria contro la Cremonese hanno dato molta energia positiva alla squadra e vogliamo giocarcela a modo nostro e con coraggio contro un Monza che è costruito per vincere il campionato. Dovremmo essere molto compatti e giocare ritmo alto, con la giusta mentalità, per compensare le qualità degli avversari. Se ci riusciremo potremmo conquistare un buon risultato e magari anche la vittoria. - conclude Di Carlo come riporta Trivenetogoal.it - Un ricordo di Ernesto Galli: intanto faccio le condoglianze alla famiglia, lo ricordo quando giocavamo a calcio-tennis, un grande uomo e allenatore, per me è una bandiera del Vicenza e va ricordata nel migliore dei modi”.

Sono 21 i convocati per il recupero contro il Monza di domani. Assenti Ierardi e Nalini per infortunio, mentre Bizzotto, Padella e Rigoni dovranno prima sottoporsi alle visite di idoneità. Rientra in difesa Bruscagin. Questo l’elenco completo:

Portieri: Grandi, Perina, Zecchin

Difensori: Barlocco, Beruatto, Bruscagin, Cappelletti, Pasini

Centrocampisti: Cinelli, Da Riva, Dalmonte, Scoppa, Vadeputte, Zonta

Attaccanti: Giacomelli, Gori, Guerra, Jallow, Longo, Marotta, Meggiorini