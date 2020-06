Vicenza, Di Carlo: "Serie B meritata. Traguardo dovuto alle scelte della società e ai tifosi"

Dopo l'ufficialità della promozione concessa dal Consiglio Federale Domenico Di Carlo, tecnico del Vicenza, si è presentato oggi in conferenza stampa per raccontare le emozioni del ritorno in cadetteria del club veneto: “Sicuramente dal primo giorno che siamo partiti la Serie B era il nostro sogno - si legge su TrivenetoGoal.it - e raggiungerlo al primo colpo è stata una cosa fantastica. Il piano era di farlo in due anni, ci siamo riusciti subito e il merito è stato della società e della scelta dell’allenatore per farmi tornare a casa mia con un ds con con cui abbiamo stessi sogni e conoscenze. Alla B ci penseremo più in là. Ce lo siamo meritati come squadra e devo ringraziare i miei collaboratori e squadra: uno ad uno perché hanno avuto la mia stessa fame e siamo stati premiati. I nostri tifosi si sono entusiasmati vedendo il Fort Menti e la sconfitta con il Padova è stata uno spunto, da lì poi siamo andati all’Euganeo e poi abbiamo vinto sei partite di fila. Non vincerla sul campo? Il nostro pensiero va a tutte le persone che non ci sono più ma la vita va avanti e, anche se tra di noi, dobbiamo festeggiare. Era da tanti anni che Vicenza soffriva, tanta negatività in questi anni che ha portato a scrivere più sul negativo che positivo e questa vittoria deve portare a scrivere in modo diverso esaltando anche la proprietà che ha un progetto a medio lungo termine: questo gruppo ha aperto un ciclo nuovo".