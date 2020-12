Vicenza, Di Carlo sfida l'Ascoli: "Domani non è una partita ma LA partita". I convocati

vedi letture

Alla vigilia della gara contro l'Ascoli, come ha riferito trivenetogoal.it, in casa Vicenza è stato mister Domenico Di Carlo a parlare nella consueta conferenza stampa: "Sono sereno e lo dico tranquillamente perché contro il Cittadella, dopo un ottimo primo tempo, penso che il Vicenza abbia dimostrato di stare bene, poi hanno meritato loro. Cos’ha di meno il Vicenza del Cittadella? Abbiamo avuto cinque infortuni, il Covid, quelli che sono rientrati non sono al 100 %, questo però non è un alibi ma solo un dato di fatto. Chi si recupera? Domani rientrano tre giocatori: Longo sta meglio, Pasini che sta meglio, oltre a due squalificati. C’è molta coesione da parte del gruppo, sono tutti coinvolti e dopo sei risultati utili c’è stato uno stop, ma c’è voglia di riscattarci: domani non è una partita ma LA partita"

Qualche dettaglio sulla formazione: "Chi giocherà in porta? In questo periodo ci può essere l’alternanza perché ci sono tante partite. In difesa penserò se farò recuperare Cappelletti, ci sarà alternanza tra domani e martedì, sceglierò in base a chi sta meglio. In attacco Meggiorini rientrerà sicuramente, il suo compagno lo sceglierò domani”.

Conclude: "Come va affrontato l’Ascoli? Sappiamo che in B partite semplici non ce ne sono, non bisogna dare niente per scontato, sarà difficile tenere i 95′ perché si gioca ogni tre giorni: se vogliamo vincere dovremmo fare la partita perfetta sbagliando pochissimo. Andiamo a prenderci la vittoria e lo dobbiamo fare a modo nostro, dobbiamo riscattarci e vogliamo i tre punti. Si dovrà uscire con una classifica migliore perché la nostra rosa ha le qualità per farlo, serve continuità nei risultati: mi piacerebbe rivedere altri cinque risultati utili, rientrano dei giocatori importanti".

Spazio poi ai 23 convocati. Ancora out Grandi tra i pali, Beruatto in difesa, Pontisso e Vandeputte in mezzo e Nalini in avanti.

Ecco la lista:

PORTIERI: Gerardi, Perina, Zecchin

DIFENSORI: Barlocco, Bizzotto, Bruscagin, Cappelletti, Fantoni, Padella, Pasini

CENTROCAMPISTI: Cinelli, Da Riva, Dalmonte, Rigoni, Zonta

ATTACCANTI: Giacomelli, Gori, Guerra, Jallow, Longo, Marotta, Meggiorini.