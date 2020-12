Vicenza, Di Carlo: "Torniamo a casa con zero punti, ma grande prestazione"

Domenico Di Carlo, tecnico del Vicenza, ha commentato così la sconfitta per 2-1 contro il Lecce: "Nella ripresa le giocate di qualità del Lecce ci sono state e vanno fatti i complimenti a Mancosu, nel secondo non dovevamo concedere spazi ma abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per portare a casa punti, un peccato perchè secondo me la prestazione è stata buona. Forse dovevamo essere più incisivi in alcuni momenti ma faccio i complimenti perchè se giochiamo con questo atteggiamento e miglioriamo un po’ troveremo qualche vittoria in più, mi dispiace solo per le due transazioni che abbiamo avuto per fare il secondo non le abbiamo fatte e quando non chiudi la partita ci sono le giocate anche degli altri. Noi non stavamo subendo tiri in porta in modo assiduo, stavamo tenendo bene il campo: bisogna far gol, torniamo a casa con zero punti ma con una bella prestazione. Con l’Entella dovremo ripartire per fare i tre punti e possiamo farli, la cosa che mi preme più di dire è che il Lecce è stato costruito per andare in serie A e noi non abbiamo mollato fino alla fine", le parole raccolte da trivenetogol.