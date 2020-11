Vicenza, Di Carlo: "Troppo disfattismo, ma abbiamo bisogno di vincere. Var? Sarà d'aiuto"

Il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo ha parlato in conferenza stampa della sfida contro la Cremonese in programma domani: “Ci siamo fatti una bella chiacchierata con il presidente, sempre per il bene del Vicenza. Il progetto c’è e va avanti con il contributo di tutti. Vedo disfattismo attorno alla squadra, c’è troppo pessimismo, io vedo il bicchiere mezzo pieno, voi mezzo vuoto e questo mi carica. La squadra ha bisogno dei tre punti, lo sappiamo come sappiamo che i numeri non ci premiano, ma ci manca quel pizzico di malizia per fare di più. Serve che i giocatori più esperti mettano questa esperienza in campo, Rigoni e Cinelli devono fare meglio in entrambe le fasi e se c’è da prendere un giallo per un fallo tattico devono prenderlo. La squadra ha tutte le possibilità di crescere, due attaccanti sono arrivati negli ultimi giorni di mercato e non sono ancora in condizione, ma i ragazzi rispondono alle sollecitazioni e sono sul pezzo. - conclude Di Carlo parlando del Var come riporta Trivenetogoal.it – Non dimentichiamo che abbiamo avuto due rigori inesistenti contro, in questi due casi abbiamo perso punti che ci sarebbero stati utili, avremmo due punti in più col Var e ho dei dubbi anche sul gol annullato a Padella e su un rigore non dato a Dalmonte. Noi vogliamo giustizia ed equità di giudizio, la tecnologia aiuta a sbagliare meno”.

Sono 25 i giocatori biancorossi convocati dal tecnico Di Carlo. Questa la lista completa:

Portieri: Grandi, Perina, Zecchin

Difensori: Barlocco, Beruatto, Bizzotto, Bruscagin, Cappelletti, Padella, Pasini

Centrocampisti: Cinelli, Da Riva, Dalmonte, Pontisso, Rigoni, Vandeputte, Zonta

Attaccanti: Giacomelli, Gori, Guerra, Jallow, Longo, Marotta, Meggiorini, Nalini