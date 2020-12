Vicenza, Di Carlo: "Va messa in risalto la reazione e la volontà di vincere 10 contro 11"

E' trivenetogoal.it a riportare le parole del tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo, a termine della gara che ha visto i biancorossi pareggiare contro la Reggina: "Il 3-4-3? Per avere i giocatori più freschi possibili d arginare i loro esterni, i ragazzi ci hanno messo impegno ma non trovavamo le misure e dopo 20 minuti ho cambiato. Non siamo stati compatti e nella fase d’attacco eravamo molto lunghi. Peccato per il gol preso a fine primo tempo perché poteva essere evitato, poi quando ci siamo messi a 4 in difesa ci siamo contrapposti meglio, non abbiamo creato tantissimo anche se Longo ha avuto un’occasione importantissima ed è stato un peccato non aver fatto gol, poi sotto di uno a zero abbiamo fatto una partita di spessore. Peccato per l’espulsione perché fino a quel momento avevamo noi l’inerzia del gioco. Centrocampo in difficoltà? Il primo tempo, mentre nel secondo siamo cresciuti tutti, mi prendo la responsabilità perché ho fatto giocare giocatori freschi, non abbiamo fatto malissimo ma neanche bene".

Prosegue: "Reggina molto aggressiva o Vicenza poco incisivo? Loro hanno cambiato allenatore e hanno giocatori di qualità, nel secondo tempo abbiamo rischiato di vincere noi, abbiamo avuto l’occasione di Cappelletti, va messa in risalto la reazione e la volontà di vincere 10 contro 11".

Conclude con un pensiero sulla gara di Lecce: "C’è un giorno in più di recupero e abbiamo dato continuità alla vittoria di tre giorni fa, abbiamo margini di miglioramento, questi ragazzi hanno un cuore che non molla mai, dispiace perché se rimanevamo in 11 l’inerzia della partita era dalla nostra parte e c’erano le possibilità di vincere”.