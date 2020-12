Vicenza, Di Carlo: "Vogliamo raggiungere la Serie A. Era anche il sogno di Paolo Rossi"

Il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo ha parlato in conferenza stampa ha parlato della sfida contro il Pescara dedicando ovviamente un pensiero alla scomparsa di Paolo Rossi, ex giocatore e dirigente biancorosso: “È una vigilia diversa per me, Paolo era un grandissimo punto di riferimento sempre sorridente, da quando sono allenatore mi è sempre stato vicino. Il nostro sogno era quello di raggiungere la serie A insieme a lui e noi in campo faremo in modo di raggiungere l’obiettivo e festeggeremo anche per lui perché questo era il suo pensiero. - continua Di Carlo come riporta Trivenetogoal.it - A Pescara troveremo un ambiente caldo, sarò difficile fare una bella partita, ma sono sereno e ho fiducia nelle nostre armi e nel nostro atteggiamento. Serve la vittoria e stiamo lavorando per raggiungerla dopo tre pareggi positivi in cui la squadra ha mostrato di esserci. Non recuperiamo Bruscagin e Pasini e fra i convocati non ci sarà Longo, mentre ci saranno Fantoni, Tronchin e Rigoni. Giacomelli? Ha avuto la possibilità di allenarsi con regolarità e deve essere bravo subentrare e giocare con determinazione”.