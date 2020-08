Vicenza, due idee per l'attacco: Da Cruz e Forte. In difesa piace Troest

vedi letture

Dopo l’arrivo di Riccardo Meggiorini il Vicenza è al lavoro per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo. Secondo il portale Biancorossi.net il club veneto starebbe lavorando per Alessio Da Cruz del Parma, che in questa stagione ha vestito le maglie di Ascoli e Sheffield Wednesday, e per Francesco Forte, fresco di retrocessione con la Juve Stabia. Per il primo si attende l’ok del diretto interessato per provare a chiudere coi ducali, mentre per il secondo c’è l’ostacolo legato al costo del cartellino e alle richieste di stipendio del giocatore.

Sempre in casa Juve Stabia piace il difensore Magnus Troest, già allenato dal tecnico Di Carlo ai tempi del Novara.