Vicenza, è l'attacco il reparto che verrà maggiormente rinforzato: 4 i nomi nel mirino

Il Vicenza ha già iniziato a programmare il futuro con l’obiettivo di innestare nella rosa attuale 4-5 elementi di spessore che possano alzare la qualità della squadra. Come riporta Tuttosport il reparto che ha bisogno di maggiori aggiustamenti è l’attacco dove è sicura la partenza di Andrea Saraniti e in bilico la sorte di Simone Guerra e Rachid Arma, con il capitano Stefano Giacomelli e il centravanti Alessandro Marotta che dovrebbero continuare in biancorosso. I nomi per rinforzare il reparto sono molti: si va da Riccardo Meggiorini del Chievo a Daniel Ciofani della Cremonese passando per Lamin Jallow della Salernitana e Stafano Moreo dell’Empoli.

Ma è forte anche la possibilità che nasca un’asse di mercato con il Milan con i giovani Alexis Saelemaekers e Matteo Gabbia (che piace anche a Pescara e Monza NdR) pronti a vestire il biancorosso nella prossima stagione