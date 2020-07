Vicenza, fumata bianca in arrivo per Meggiorini. Accordo biennale con l'attaccante

Fumata bianca in arrivo per lo sbarco di Riccardo Meggiorini al Vicenza. Come riporta TrivenetoGoal.it, infatti, l'incontro avvenuto in mattinata fra il club biancorosso e l'entourage dell'attaccante ex Chievo avrebbe dato esito positivo. Sul piatto un accordo biennale per il quale sembra mancare davvero solo l'annuncio.