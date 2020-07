Vicenza, Giacomelli verso l'addio. Ci pensano Empoli e Triestina

Dopo la promozione in Serie B le strade di Stefano Giacomelli e del Vicenza dovrebbero separarsi nonostante il numero 10 sia ormai una bandiera del club veneto viste le 266 presenze condite da 48 reti e 31 assist. Nonostante ciò il numero 10 non può essere iscritto fra i giocatori bandiera, andando a occupare invece un posto fra gli over, visto che questo Vicenza è nato solamente nel 2018 quando il Bassano di Renzo Rosso cambiò denominazione e si trasferì nella città berica. Per Giacomelli, riporta Tuttosport, non mancano le pretendenti con l’Empoli di Marino, che lo ha allenato in passato, in pole sulla Triestina.