Vicenza, inizia il ritiro: Meggiorini unico volto nuovo in attesa del mercato

Il Vicenza è già pronto a ripartire in vista della prossima stagione, con ben due mesi per prepararsi – privilegio non da poco rispetto a tante altre squadre che ancora sono impegnate nel finale del campionato di Serie B – e mettere a punto i meccanismi inserendo anche i nuovi acquisti. Finora l’unico volto nuovo è quello di Riccardo Meggiorini e di otto giocatori delle giovanili che saranno testati in queste settimane. Si attendono però almeno 5-6 rinforzi per puntare alle zone nobili della classifica: un portiere esperto, due terzini, un centrocampista dai piedi buoni, un esterno offensivo e una prima punta. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.