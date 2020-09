Vicenza, Jallow firmerà un triennale. Alla Salernitana mezzo milione per il cartellino

Il Vicenza si appresta a chiudere un importante colpo in attacco. Nella serata di ieri il club berico ha infatti superato la concorrenza della Reggiana per Lamin Jallow della Salernitana ed è pronto ad acquistarne il cartellino. Al club campano andranno 500mila euro per il gambiano che invece firmerà un contratto di tre anni con i veneti. Lo riferisce Trivenetogoal.it spiegando che all’inizio della settimana il giocatore sarà a Vicenza per visite e firma.