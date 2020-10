Vicenza, Jallow: "Sto bene e sono pronto a giocare. Voglio fare un grande campionato"

vedi letture

L’attaccante Lamin Jallow ha parlato in conferenza stampa presentandosi alla nuova piazza: “In questi giorni ho visto una squadra tosta e un allenatore bravo, tecnicamente siamo forti e ho visto una mentalità giusta per la Serie B. Il modulo utilizzato mi piace perché sono un giocatore che corre e che può svariare su tutto il fronte giocando sia da prima sia da seconda punta. Ma posso fare anche l’esterno sinistro. Fisicamente sto bene e se domani dovesse esserci una partita sarei pronto, vorrei giocare contro il Monza, ho tanta voglia di scendere in campo. - continua Jallow come si legge sul sito – L’obiettivo è fare un grande campionato, non sono uno che parla tanto, ma voglio fare subito bene in campo. Devo dare una mano ai compagni e tutti insieme dobbiamo raggiungere la salvezza subito e poi ottenere qualcosa di più. Il Menti? Sono stato qui 3 o 4 anni fa con il Trapani. Avevamo vinto 1-0, mi ricordo i tifosi soprattutto, davvero bravissimi, lo stadio qui è sempre pieno, speriamo possano tornare presto”.