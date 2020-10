Vicenza, Jallow sull'addio alla Salernitana: "Insultato per il colore della mia pelle"

Il nuovo attaccante del Vicenza Lamin Jallow è intervenuto ai microfoni di Radio Alfa. Queste le sue dichiarazioni riportate da Salernitananews: “Mi sto trovando bene qui a Vicenza. Quando sono arrivato a Salerno mi è piaciuto subito tutto, volevo fare del mio meglio. Ci sono stati dei problemi con i tifosi, era una situazione pesante. Ho parlato con il direttore e con mister Castori che voleva trattenermi, ma non c’erano più i presupposti per restare. La città mi è piaciuta e ringrazio comunque i tifosi. Castori è stato come un padre per me a Cesena, mi dava serenità, infatti con lui ho fatto bene, ero in fiducia. Ventura è un grande allenatore, ma mi dava meno libertà e mi dava più compiti tattici, non avevo fiducia con lui".

E sull’episodio della rottura con i supporters campani: “Sono stato insultato dai tifosi, mi hanno dato del negro di m**** e non va bene, per questo ho voluto lasciare Salerno. Ho chiesto scusa dopo quell’episodio col Crotone, ma le cose ormai erano compromesse. Ero arrivato con grandi aspettative, volevo la Serie A”.