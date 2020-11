Vicenza, Longo: "Abbiamo fatto una partita di carattere, il punto era il minimo e meritato"

vedi letture

L'attaccante del Vicenza Samuele Longo ha commentato il pareggio contro l'Empoli: "Dedica per il primo gol? Lo voglio dedicare alla mia ragazza che l’anno scorso era incinta e al mio primo gol mi sono scordato di farle la dedica quindi è doveroso dedicare il gol a lei adesso che è nata nostra figlia a lei. Prestazione importante oggi? Abbiamo fatto una partita di carattere, abbiamo dimostrato la compattezza di questo gruppo, abbiamo lavorato 3 settimane nel miglior modo possibile, in condizioni difficili. Oggi il punto era il minimo ed era meritato per come abbiamo lavorato tutte le settimane. Quanta voglia di diventare un giocatore importante per il Vicenza? Tanta, lo ribadisco da quando sono arrivato, sono contento di fare parte di questo gruppo e sono felice perché ho trovato dei grandi uomini, da parte mia c’è tanta voglia di ripagare la fiducia della società e di aiutare nel miglior modo i miei compagni per raggiungere i nostri obiettivi. La mia condizione? Sto bene adesso, quando sono arrivato immaginavo che avrei avuto bisogno di un po’ di tempo per adattarmi, sono contento della mia condizione fisica, il 100% arriverà quando avrò continuità, ma sono in forma e ho voglia di aiutare i miei compagni. Adesso un’altra sfida difficile? Sì, abbiamo un’altra bella opportunità di sfidare una squadra impegnativa, in Serie B sono tutte partite complicate e cercheremo di portarla da subito nei binari giusti, andiamo a Monza con l’idea di vincere".